ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」が4日目を迎える。注目は11Rだ。前半2Rの成績が気になるところだが、恐らく田口は準優勝負がかかる状況か。もちろん得点に関係なくインで負けるわけにはいかない。減点痛い米丸だが足は確か。諦めずに攻めて行く。実戦気配抜群の小芦が中を割ってくる。倉持が2コースから的確に差して。＜1＞田口節子乗りづらさは、だいぶ解消できたし伸びは悪くない。