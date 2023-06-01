五輪公式インスタグラムが公開ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）は今大会、自撮り職人としての腕前も披露。五輪公式SNSでは“もう一つの自撮りショット”が脚光を浴びた。坂本はエキシビションの集合写真で、セルフィーの撮影を担いその腕前を披露。フィギュアスケーターの仲の良さが前面に現れた1枚で、大好評となっていた。坂本は“もう一つ”セルフィ