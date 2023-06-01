『Gray Sheep』EP06がリリースされ、ホスト潜入捜査編がついに最終章へ入りました。同日にはBAD SKUNK全員歌唱の「Cheeky girl」MVも公開され、物語と楽曲を同時に追える構成です。翌日20:00にはGOAT全員歌唱の「Colors Of You」MV公開が予定され、2夜連続で世界観を深掘りできます。 Gray Sheep「EP06」 発売日：2026年2月25日価格：4,400円（税込）収録数：全9トラック封入特典：ホスト風名刺カード