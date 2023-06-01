スヌーピーのアクリルタンブラーに、ポップなコミックデザインを取り入れた新作がそろいました。家で使いやすい容量と、外に持ち出しやすい軽さを両立した仕様です。毎日使うコップを気分の上がるデザインで選びたい人に、取り入れやすいシリーズになっています。 スヌーピー「コミックデザインアクリルタンブラー」 サイズ：16cm×95cm×95cm素材：アクリルスヌーピーは、シンプルな線で描かれる表情