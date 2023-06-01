石川ひとみさんの代表曲「まちぶせ」が、45回転12インチシングルアナログとして2026年4月15日（水）に発売されます。発売元はテイチクエンタテインメントで、45周年の節目を音でもジャケットでも味わえる企画です。1981年のヒット曲を令和のリスニング環境で聴き直したい人にとって、コレクション性と実用性を兼ねた1枚になっています。 石川ひとみ「まちぶせ〜青春の45回転〜」 発売日：2026年4月15