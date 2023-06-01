去年生まれた子どもの数は全国でおよそ70万6000人となり、10年連続で過去最少となりました。一方、東京都は9年ぶりにプラスに転じています。厚生労働省によりますと、去年1年間に生まれた子どもの数は、日本で生まれた外国人を含めた速報値で、前の年からおよそ1万5000人減り、70万5809人でした。10年連続で減少し、統計を始めた1899年以降、過去最少です。厚労省の担当者は「若年人口や女性人口の減少、晩婚化などが要因と考えら