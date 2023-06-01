ABCテレビは、子育て真っ最中の親たちが抱える日々の「モヤっとする瞬間」や「育児あるある」を全力で肯定し、分かち合う特別番組『ママパパ応援バラエティウチも！』を3月6日深夜0時24分から放送する。【場面カット】育休中で特別出演する塚本麻里衣アナ番組は、巷にあふれる「正しい育児法」を提示するものではなく、事前にママ・パパ約20人に集まってもらい開催した座談会のリアルな声をベースに、日々の生活で感じる「今じ