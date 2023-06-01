消費税の減税などを議論する超党派の「国民会議」の初会合が開かれましたが、中道や国民民主党は出席を見送り、高市総理は引き続き参加を呼びかける考えを示しました。高市総理「給付と負担のあり方などについて、全世代を通じて納得感が得られる社会保障の構築に向けた国民的な議論を進める必要がございます」「国民会議」の初会合には高市総理や与党幹部のほか、チームみらいの安野党首が出席しました。安野党首は、高市総理が“