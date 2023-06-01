北海道警察は2026年2月26日、職員のサイバー対処能力の向上を目的としたサイバーセキュリティ競技会の決勝ラウンドを開催しました。競技会の開催は今回で10回目で、道内64の警察署から予選を勝ち抜いた7署の計14人がコンピューターの解析技術などを競いました。 競技は2人1組で行われ、どれだけ多くの問題が解けたかで順位が決まります。参加者は、何の変哲もない花火の動画からイベント名を特定する問