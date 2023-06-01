【ドバイ＝吉形祐司】アフガニスタンのイスラム主義勢力タリバン暫定政権の報道官は２６日夜、パキスタン軍に対して大規模な軍事作戦を開始したと発表した。パキスタンによる攻撃への報復措置としている。パキスタン情報放送省は、国境沿いの部隊が即時反撃したと明らかにした。タリバン報道官はＳＮＳで、パキスタン軍の拠点１５か所を制圧したほか、東部クナール州の国境沿いでパキスタン軍兵士４０人を殺害したと発表した。