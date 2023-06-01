俳優の奈緒（３１）と上白石萌歌（２５）が２６日、東京・明治座で行われた井上芳雄の主演舞台「大地の子」（２６日〜３月１７日、同所）開幕記念囲み取材に出席した。上白石はもともと「（奈緒の）普通にオタクだった」と出演作品ほぼ全てをチェック済み。今回の初共演で一気に距離を縮め「響き合ってしまった。大好き」と興奮気味に伝えると、一方の奈緒も「萌歌ちゃんは隣にいて、いつも光のようでした」と明るい人柄を絶賛