スイスで開かれていたアメリカとイランの高官による核協議が先ほど終了しました。仲介国オマーンの外相は「重要な進展があった」として、来週、オーストリアで技術者レベルの協議を行うとしています。スイス・ジュネーブで26日、アメリカのウィットコフ中東担当特使やイランのアラグチ外相が出席し、イランの核開発をめぐる協議が行われました。協議は仲介国のオマーン外相を介した間接形式で行われ、イラン側が作成した合意案をも