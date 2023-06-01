俳優の井上芳雄さん、奈緒さん、上白石萌歌さんが、2月26日に明治座で開幕する舞台『大地の子』の初日囲み取材に登場しました。 【写真を見る】【 井上芳雄 】舞台『大地の子』が開幕「足腰が強くなった状態」稽古場では上白石萌歌がプロフィール帳を配る本作は、戦争孤児となった「陸一心」（演：井上芳雄）の波乱万丈の半生を描いた物語。初日を前に井上さんは?山崎豊子先生が10年かけて書き上げたという渾身の作品なので