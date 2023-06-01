【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子の道枝駿佑が、韓国のスキンケアブランド“numbuzin（ナンバーズイン）”の新ブランドアンバサダーに就任。キービジュアルと、アンバサダー就任インタビュー動画が公開された。 ■道枝駿佑の透明感溢れるTVCM放送も予定 道枝の、誰もが思わず目を奪われるような「圧倒的な清潔感・透明感」は、まさにブランドが掲げる理想の肌を象徴する存在。