俳優の井上芳雄、女優の奈緒、上白石萌歌が２６日、東京・明治座で舞台「大地の子」（栗山民也演出、３月１７日まで）の初日開幕前に会見した。戦争孤児の波乱の人生を描く山崎豊子の小説を舞台化。井上は壮大で重い作品だけに公開リハーサルで心身の消耗が激しかったことを明かしつつ、「演じながら汗、涙、鼻水でぐしょぐしょだが、この物語を届ける使命がある」ときっぱり。奈緒は井上を「大地に足付けて立ってる」とたた