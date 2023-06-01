アシックスジャパン株式会社は２６日、ＷＢＣ日本代表の阪神・坂本誠志郎捕手（３２）が着用するスパイクの特徴を発表した。それは、２０２５年から愛用する「軽量金具歯スパイク」。かかとから小指側に伸びた高硬度バーにより重心移動が素早くでき、金具の土台部分の樹脂量をより少なくすることで軽量化も実現。また、高硬度バーで蹴り上げのパワーを反発力に変えることができる。昨季は自己最多１１７試合の出場でリーグ優