鳴門と淡路島の銘酒を一日で巡る、春のプレミアム酒蔵ツアーが開催されます！2つの酒蔵見学と試飲に加え、神社参拝と海鮮ペアリングまで組み込んだ、大人向けの日帰りプランです。貸切バスで移動するため、移動手段を気にせず日本酒体験に集中できます。 プレミアム酒蔵ツアー「鳴門と淡路島の銘酒2蔵を巡り、神社参拝と海の幸を堪能する大人のプレミアム酒蔵ツアー」 開催日：2026年4月18日開催時間