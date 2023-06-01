侍ジャパンのカブス・鈴木誠也外野手（３１）が“足固め”をして、世界一連覇を目指す。日の丸がついた“ＷＢＣスパイク”とともに、列強との戦いに臨んでいく。鈴木が使用するのはアシックスのスパイク「ＧＯＬＤＳＴＡＧＥＩ−ＰＲＯＦＡＮＧ」で、グリップ力を保ちながら足への負担が少なく、”刺さり”を追求したスタッドソールの逸品だ。前足部のスタッド１つ１つの接地面積を縮小し、グリップ力を向上。金具ではなく