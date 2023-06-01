ブルージェイズのキャンプ地本拠のＴＢボールパークのショップに、２６日（日本時間２７日）、岡本和真内野手（２９）のユニホームが、再入荷。背番号「７」のブルーのユニホームが、店内にディスプレーされた。オープン戦で攻守に活躍し、注目を集めるルーキー。本拠でのオープン戦２試合目で最初の入荷分がすべて完売し、緊急発注されていた。