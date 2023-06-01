舞台『大地の子』に出演する井上芳雄、奈緒、上白石萌歌が26日、東京・明治座で囲み取材を実施。上白石が、共演者・スタッフとの交流を図るために行っていることを明かした。【集合ショット】役衣装で…笑顔で囲み取材に応じた奈緒＆上白石萌歌ら上白石の印象を問われた奈緒は「萌歌ちゃんは、隣にいて、いつも光のようなんです」とにっこり。「（物語の特性上）どうしても全体的に沈む日もあるのですが、役柄としても、ご本人