プロフィギュアスケーター高橋大輔さん（39）が、28日発売の「家庭画報4月号」（世界文化社）の企画「稀代のエンターテイナー高橋大輔40歳の飛躍」で、10ページにわたる撮り下ろし＆ロングインタビューに応じた。3月16日に節目の40歳の誕生日を迎えるにあたり「来てしまいました。ソロのパフォーマンスは45歳くらいまでかなと漠然と思っていたので、いよいよ最終段階を考え始める時期に入りました」と苦笑しつつ、スケーター