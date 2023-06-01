なにわ男子の道枝駿佑（23）が、韓国スキンケアブランド「numbuzin」の新ブランドアンバサダーに就任した。道枝は大役に「すごくうれしかったですね！普段から愛用させていただいていたので、自分が使っているスキンケアブランドのアンバサダーということで驚きました」と喜びを語った。自身に「ナンバーワン」の称号を付けるなら「朝の弱さ」という。「本当に、家を出る20分前くらいに起きてバタバタ用意するので……。本当に朝が