◆米大リーグオープン戦アストロズ―メッツ（２６日・米フロリダ州ウェストパームビーチ＝ニアルカクティ・パーク）西武からポスティングシステムでアストロズ入りした今井達也投手（２７）が、本拠のメッツ戦でオープン戦初登板し、１回、打者３人に１０球を投げただけで交代した。いきなりセミエンに９８・７マイル（約１５８キロ）の打球が今井を襲った。はね返った打球を捕手がつかんだときにはセミエンは一塁を駆け抜