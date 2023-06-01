アメリカの民間団体「ジャーナリスト保護委員会」は、イランで拘束された日本人はNHKのテヘラン支局長だとして、ただちに解放するよう求める声明を発表しました。ニューヨークに本部を置くCPJ＝ジャーナリスト保護委員会は26日に声明を出し、情報筋の話として、先月20日にイランの革命防衛隊がNHKの支局長を拘束し、23日に首都テヘランのエビン刑務所に移送したとしています。また、NHKに長く勤めるカメラマンのパスポートやカメラ