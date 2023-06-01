ＮＹ時間に入ってドル高の動きが見られる中、ユーロドルは１．１７ドル台に値を落としている。ただ、下押す動きまではなく、本日１．１８３０ドル付近に来ている２１日線で上値を抑えられている状況が続ている一方、１．１７ドル台半ばの水準は強いサポートとなっている状況。狭い範囲での値動きが続いている。一方、ユーロ円は一時１８３円台に下落する場面が見られたものの、１８４円台に戻している。