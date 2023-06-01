NY株式26日（NY時間13:21）（日本時間03:21） ダウ平均49315.23（-166.92-0.34%） ナスダック22711.19（-440.89-1.90%） CME日経平均先物58500（大証終比：-350-0.60%） 欧州株式26日終値 英FT100 10846.70（+40.29+0.37%） 独DAX 25289.02（+113.08+0.45%） 仏CAC40 8620.93（+61.86+0.72%） 米国債利回り 2年債 3.442（-0.029） 10年債 4.019（-0.033） 30年債 4.67