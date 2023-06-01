◇オープン戦アストロズーメッツ（2026年2月26日）アストロズの今井達也投手（27）が26日(日本時間27日)、メッツとのオープン戦に先発登板。メジャー移籍後初の実戦登板で、右足に打球が直撃するアクシデントもあったが、1回を打者3人に対して10球1安打無失点だった。初登板初先発で1イニング予定だった今井にいきなりアクシデントが襲った。先頭のセミエンを2球で追い込み、ファウル、ボールで1ボール2ストライクからの5