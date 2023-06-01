MLB通算221勝のベテラン右腕、マックス・シャーザー投手（41）がブルージェイズと1年300万ドル（約4・7億円）で再契約に合意したと25日（日本時間26日）、報道された。これを受けて26日（同27日）、シュナイダー監督は「まずはメディカルチェックを受けないといけない」と前置きしつつ、「彼がまだ勝利に貢献できると我々は分かっている。それ以外の部分でも、彼がもたらすものは皆が評価しているし、私もそうだ。迎え入れるの