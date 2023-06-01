茨城・水戸市の警察署の駐車場で25日夜、盗難事件の証拠品だった高級車が盗まれ、その後、水戸市内で見つかり、警察は窃盗事件として捜査しています。25日午後10時前、水戸警察署の駐車場から盗難事件の証拠品として保管されていた高級車が走り去るのを署員が目撃しました。警察が約40人態勢で捜索したところ、26日朝、水戸市内の駐車場で車が見つかりました。警察によりますと、車は署の敷地内でブルーシートで覆われたうえ輪留め