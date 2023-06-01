特殊詐欺被害を防ぐための大分県警の啓発動画の撮影が26日に行われ、大分県別府市の幼稚園児たちが元気な歌で注意を呼びかけました。 ◆歌「さぎ、さぎ、それはさぎ、おじいちゃん、おばあちゃんきをつけて」 歌で特殊詐欺への注意を呼び掛けたのは、別府市の南幼稚園の園児たちです。 26日は歌を作ったシンガーソングライターのなごりゅさんや大分県警のキャラクターたちと一緒に啓発動画の撮影に参加し、元