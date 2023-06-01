災害時に避難所などで温かい食事を提供しようとグリーンコープおおいたが電気自動車のキッチンカーを導入し25日、お披露目されました。 こちらがお披露目されたEVキッチンカーその名も「走るキッチン 元気くん」です。 県の補助金を活用し、およそ1400万円をかけて導入されました。グリーンコープおおいたではこれまで様々な災害支援を行ってきましたが今後、車内で調理ができるこのキッチ