大分トリニータ サッカーJ2・大分トリニータです。25日のホーム戦でも勝利し、開幕から無傷の3連勝で、特別リーグのグループで首位サッカーJ2・大分トリニータは25日のホーム戦でも勝利しました。開幕から無傷の3連勝で、特別リーグのグループで首位に立ちました。 雪で延期となっていた第1節、J3レイラック滋賀FCとのホーム戦。前の試合から中2