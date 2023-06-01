大分市は26日、大規模な火災で被災した佐賀関に建設する復興住宅について、建設費として10億4200万円を投じる考えを示しました。 ◆大分市 足立市長「佐賀関復興市営住宅建設事業には1億3200万円を計上する。施設の完成に2年を要することから9億1000万円の債務負担行為も設定している」 大分市は26日、2026年度の一般会計当初予算案を発表しました。この中には2025年11月に佐賀関で発生した大規模火災で自宅を失った人のための復