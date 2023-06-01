トキハは2025年3月に受けたサイバー攻撃の影響で遅れていた2024年度の決算を発表しました。 それによりますと、テナントを含む全店の売上高は530億4000万円で前年の1.1％にあたる5億7000万円減少しました。物価上昇により消費が落ち込んだことを主な要因に挙げています。 前年は黒字だった営業利益はマイナス1億9800万円に。また経常利益もマイナス3億8000万円でこちらは2期連続の赤字です。 トキハ本店