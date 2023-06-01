24日から25日にかけて、大分県内は雨となりました。しかし、水不足が解消せず、ダムや野菜農家では影響が出ているところもあります。現状を取材しました。 佐伯市宇目の北川ダムです。26日の貯水率は0.4%と記録的な水不足となっています。 ◆TOS 田辺智彦 アナウンサー「見えてきました。『幻の橋』と言われている『旧・時間橋』がこの渇水で姿を現しています」 通常であれば、ダム湖の底に沈んでいる「旧・時間橋」です