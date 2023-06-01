わずか数時間で数千万円の損害も 陸上養殖業の生命線の１つに「酸素」の管理がある。万が一、酸欠状態に陥ればわずか数時間で数千万円もの損害が発生することもあるという。 「魚は無事か、酸素は足りているか」―。そんな不安を常に抱えながら働く心理的負担を解決しようと、テクノロジーで挑むアトツギがいる。 佐伯市蒲江で50年以上続く高瀬水産の3代目で元銀行員というキャリアを持つ高瀬温大さんだ。目指