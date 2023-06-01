ブルージェイズ岡本和真内野手（29）は26日（日本時間27日）、ホームでのマーリンズとのオープン戦に「6番・三塁」で先発出場する。前日、右手の甲に死球を浴びて心配された岡本。この日、右手には試合後に着用していたガーゼもなく、「大丈夫です」とクラブハウスでも明るい表情だった。試合前の練習時、練習用のフィールドで、JPOPラジオでピックアップされた日本のヒット曲がスピーカーから大音量で流される粋なサービ