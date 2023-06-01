2月25日夜、静岡県沼津市内の特別養護老人ホームで起きた火事で、警察は翌26日、この老人ホームの入所者で78歳の男を放火未遂の疑いで逮捕しました。 現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕されたのは、沼津市大平の特別養護老人ホームに入所する78歳の男です。 警察によりますと、男は25日午後8時頃、施設を放火しようとした疑いが持たれています。 25日午後8時半頃、職員が「1階の厨房で警報機が点灯している。