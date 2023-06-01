26日、東京・新宿区にある貴金属店の事務所に4人組の男が押し入り、バールをもって暴れる強盗未遂事件がありました。4人は今も逃走中です。警視庁によりますと26日午前11時半すぎ、新宿区四谷にある貴金属店の事務所で「男4人が暴れている」と事務所のスタッフから110番通報がありました。4人組は20代から30代くらいとみられ、「排水設備の点検です」と事務所を訪れましたが、排水設備のない部屋にも勝手に入り、棚などを物色しは