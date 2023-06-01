◇オープン戦ドジャース10−7ダイヤモンドバックス（2026年2月25日スコッツデール）ドジャース・佐々木が25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発でオープン戦初登板。最速は98.6マイル（約158.7キロ）で1回1/3を3安打3失点、3三振2四球だった。「良かったところは少なかったですが、球数を投げられたこと、ケガがなく終わったことは良かった」。初回1死一、二塁から、WBCプエルトリコ代表でもある