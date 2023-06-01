アストロズの今井は2日連続でブルペン投球。17球を投げ、オープン戦初登板となる26日（日本時間27日午前3時5分開始）のメッツ戦に備えた。「凄く楽しみ。初めて対戦する打者だし、いろいろ経験していきたい」。20日に初めてライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した際は緊張したというが、アルテューベらを相手に好投し「しっかり（ストライク）ゾーンに投げられるという感覚もつかめた。実戦形式の時よりリラックスしてい