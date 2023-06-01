◇オープン戦ブルージェイズ4ー4タイガース（2026年2月25日レークランド）ブルージェイズの岡本は敵地でのタイガースとのオープン戦に「5番・三塁」で出場。2打数1安打1死球だった。2回の第1打席は右手甲に死球。第2打席で二塁打を放つと、5回は中堅深くに飛距離約123メートルのもう少しで本塁打という大飛球で「いい感じで捉えられた」と振り返った。死球を受けた右手甲は少し腫れ、厚手のガーゼのようなものを付けて