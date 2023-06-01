スカートとODD Foot Worksの新曲「FANCLUB」が、4月2日より放送開始となるTVアニメ『霧尾ファンクラブ』（MBS／TBS系）のオープニングテーマに決定した。 （関連：CMでのカバー曲に求められるボーカルの特徴は？Hump Back 林萌々子、GLIM SPANKY 松尾レミ、スカート 澤部渡らの共通点） 同楽曲は、澤部渡のソロプロジェクト スカートとODD Foot Worksによる特別ユニット“スカ&