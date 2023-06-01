木曜ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』（テレビ朝日系）第8話は、ザッコクに突きつけられた“解体”という宣告と、鷹羽家の埋蔵金の実体が現実味を帯び、物語が一気に最終局面へと動き出した。 参考：反町隆史と夫婦揃って主演も話題松嶋菜々子が『おコメの女』で見せる真骨頂のヒロイン像 東京国税局資料調査課（コメ）の一部署に過ぎないザッコクだが、正子（松嶋菜々子）たちが踏み込んだ