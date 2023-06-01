最新の写真・映像テクノロジーを披露する世界最大級のカメラ展が開幕しました。26日から開催されている世界最大級のカメラ写真・映像イベント「CP＋2026」。過去最多の149の企業と団体が出展しています。2026年のトレンドは“アナログ回帰”。一般社団法人カメラ映像機器工業会 CP＋実行委員会・笠松厚雄委員長：ここ1〜2年の傾向だが、フィルムカメラを扱っている出展社が増えてきている。特に若い人にフィルムカメラが人気になっ