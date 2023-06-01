アメリカで少女買春の罪などで起訴されたエプスタイン氏との関係をめぐり、「ダボス会議」を主催する世界経済フォーラムのブレンデ総裁が26日辞任すると発表しました。スイスに世界の政財界のリーダーらが集まる「ダボス会議」を主催する世界経済フォーラムのブレンデ総裁は26日に声明を発表し、「熟慮の末、退任を決断した」と明らかにしました。ロイター通信によりますと、ブレンデ総裁はアメリカで少女買春の罪などで起訴された