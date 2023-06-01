ボートレース住之江の「ＢＴＳ大和ごせ１２周年記念トランスワードトロフィー」は２６日、予選５日目が行われた。和田操拓（４１＝滋賀）は５日目２走を３、３着として得点率１８位で予選突破。準優への勝負駆け成功し「ペラを叩いてレース足が良くなった。回り足系でエンジンがカバーしてくれる」と舟足の上積みも実感する。京都出身だが、子供の頃から広島カープのファン。カープの話になれば熱も入る。「最近は勝田（成）