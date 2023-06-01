ボートレース大村の「ＲＳ第４戦スカパー！・ＪＬＣ杯オール進入固定」は２６日、予選２日目が行われた。山下大輝（２９＝兵庫）は初日前半８Ｒ、インから危なげなく逃げ切って１着。後半１２Ｒ発祥地選抜は４コースカドからブイ際を突くとバック伸ばして２着に好走した。今節タッグを組む３４号機は「伸びは分が良さそうです。チルトを０・５度に跳ねたら起こしが悪かったけど、足的にはそっちの方がいい気はします」と