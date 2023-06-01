ボートレース鳴門のプレミアムＧＩ「第２回スピードクイーンメモリアル」は２６日、予選３日目が行われた。鎌倉涼（３６＝大阪）は昨夏の浜名湖レディースチャンピオンでＧＩ初Ｖを挙げ、年末の大村クイーンズクライマックスも制覇。遠藤エミに次ぐ、史上２人目の夏冬女王連覇を達成した。今節の初日ドリーム戦は６着。２日目も１、５着と着取りは不安定だったが、この日の９Ｒでは２コースから差して勝利。得点率は６・７５