ボートレース下関のＧ?「長府製作所杯」は２６日、予選２日目が行われた。伏田裕隆（４３＝東京）は伸び特化仕様が見事にハマった。２日目前半６Ｒはチルト３度に跳ねて４号艇から大外進入。コンマ０７のトップＳを決められては誰も抵抗できず、インの原田幸哉までのみ込んで先頭に躍り出た。後半１０Ｒも１号艇から大外６コースを選択すると、インを追い詰める伸びを披露して３着と舟券に絡んだ。「前検からエンジンに手応え